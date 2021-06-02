桃園市八德區廣福路1名9旬老翁走失，經八德警方到場詢問，發現老翁一直徘徊，身上也沒有證件，所幸用小電腦辨識老翁住處，順利聯繫到老翁家人。他家人說，老翁忘了穿繡有名字的衣服出門，感謝警方協助。

警方表示，八德分局廣興所警員鄭貴隆、李宗儒於轄內巡邏時日前晚上18時許，經民眾報案稱廣福路300多號附近有一名年高9旬的迷失老翁，經警方到達現場詢問，民眾表示該名老翁一直在該址附近徘徊疑有迷途情事，熱心民眾上前詢問，老翁也都不回答；所以才打電話請警方前來協助。

經警方詢問，老翁依舊沈默不語，鄭等兩人用M-police查詢，才發現老翁姓王住在八德區福國街附近，便立即請值班聯繫家屬到場，不久老翁的妻子來到現場，向警方表示先生當日下午獨自一人外出，因有失智情況，也未穿他有繡名字的衣物，傍晚時要叫其吃飯時才遍尋不著老翁，正準備要前往轄區派出所報案時，警方便打電話主動聯繫，所幸有警方及熱心民眾的協助避免意外發生，家屬對於警方及民眾的熱心協助表示感激之意，未來也會多多注意老翁起居動向。

(中時 )