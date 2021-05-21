史上最長人類糞便！英國約克考古發掘與研究有限公司1972年在一處維京遺址進行考古，挖出一條化石，進一步研究發現，此為人類的「糞化石」，長達20公分左右、直徑約5公分，讓考古學家驚呼連連，近日再次展出，引發網友討論。

根據《太陽報》報導，英國約克考古發掘與研究有限公司(YAT)1972年，在一度被維京人統治的約克附近發現維京遺址，而此地位於現今的駿懋銀行(Lloyds Bank)，進行考古後發現一條人類「糞化石」(coprolite)，長達20公分左右、直徑約5公分，由於它的尺寸非常大，因此被認為是有史以來發現最大的人類糞便化石。

由於糞化石上覆蓋著潮濕泥土層，使有機物質得以完整保存，不僅能保持糞便完整，甚至能保存木材、紡織品和皮革，糞化石因此未受到太多侵蝕及破壞，根據分析了解，該名海盜生活於公元9世紀(距今約1200年前)，主要以肉及麵包為食，且腸道裡充滿寄生蟲，更在糞便中發現鞭蟲和蟲卵，這也表示維京人經常胃部不適，還有其他胃腸道疾病。

YAT古生物學家瓊斯(Andrew Jones)曾在1991年表示，「這是我見過，最激動人心的糞便了」，更形容這項發現在考古領域中，「就像英國女王王冠上的寶石，無可取代」。不過糞化石於2003年展出時，曾被摔壞斷成3截，近日重建完畢，並放置於約維克北歐海盜中心(Jorvik Viking Centre)展出，再次引發民眾討論。