新冠肺炎肆虐全球，去年日本第一次宣布警急事態宣言時，3名男子為了防疫，居然相約搭船定居位於九州的無人島，在上面過著自給自足的生活，長達1個月的時間，還將這段日子拍攝成影片，分享到YouTube上，大膽的做法宛如上演真人版《集合吧！動物森友會》，引發網友熱議。

KEN和友人前往位於九州的無人島生活。(影片來源/YouTube/Wasshoi / お魚わっしょい)

日本網友KEN為了防疫，邀請自己的2名好友一起到無人島，遠離城市過上1個月自給自足的日子，在登島前他們準備了許多戶外用品，包含釣竿、魚叉、鏟子、鋸子、帳篷、廚具、調味料，以及太陽能電池板，為了避免剛上島不能馬上抓到魚來吃，所以還買了一隻活雞，作為這段日子的伙伴和糧食來源。

在定居無人島的期間，他們除了要自行搭建帳篷、蒐集漂流木生火，還得自行捕魚、料理，每天都會在海裡洗澡，甚至還挖鑿溫泉來泡，無聊的時候也會想辦法找一些休閒活動，包含用漂流木、石頭和繩子製成的槓鈴健身，或矇眼猜出生魚片的種類等，偶爾還會有突發狀況，像是帳篷被風吹垮、手機進水等情形。

經過1個月之後，3名男子順利回到日本本島，KEN也在推特發文表達自己不捨的心情，直言在島上雖然過著最原始的生活，但所有事情都讓他擁有活著的實感，這種感覺是在東京無法體會到的，也希望在疫情結束之後，可以再度回到無人島，帶著更多的朋友一起繼續冒險。