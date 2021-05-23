台灣本土疫情持續延燒，全國都進入第三級警戒狀態，所有餐飲業者也停止內用，改採外帶或外送的形式。近日有網友發現一間咖啡廳勸阻客人入內用餐的創意作法，只見店家在黑板上張貼一道「瑕積分」的題目，只有解開的人才能進店消費，豈料居然真的有人成功破解，還在紙上留言「老闆謝謝您，我就不進去了」，讓眾多網友全笑翻了。

這道瑕積分題目要求解出「dx=？」，沒想到真有神人破解。(圖/截取自「路上觀察學院」)

這名網友在「路上觀察學院」分享照片，指出一間位在大安區新生南路三段、沒有招牌的咖啡店，為了勸阻客人內用，居然使出「大絕招」。只見照片中的黑板上，張貼著一張寫有「瑕積分」題目的小海報，要求解出「dx=？」，如果成功破解的話，才有辦法進店內消費。

網友們光看到複雜的題目就覺得頭昏眼花，紛紛留言哀號：「不屑賺我們文組的錢」、「看在數學白痴眼裡，這根本不是地球的文字吧」、「連題目都看不懂是正常的吧」、「店家會背叛我，但數學就不會！因為數學不會就是不會！」、「看完留言安心多了，原來數學課不是我一個人在發呆而已！」。

不過有趣的是，居然真的有神人將題目破解，寫出正確解答，還在下面寫上：「老闆謝謝您，我就不進去了」，讓大家全都笑翻了，「在大佬的面前只是簡單的小遊戲」、「微積分大師」、「數學大師們可能持續到各個有謎題的店去解題吧」。

瑕積分是微積分學中黎曼積分的推廣，被分成兩類，第一類瑕積分，稱作「無窮積分」，指積分區間的上限或下限為無窮的積分；第二類瑕積分，稱作「瑕積分」，指被積函數在積分區間中含有不連續點的積分。

(中時新聞網)