新冠疫情再起，台灣本土確診居高不下，防疫警戒升至三級，不少學校及公司紛紛採取線上授課和視訊會議，恐連帶衝擊服裝和時尚產業。近期最讓網友共鳴的網路貼文無非是提醒「爸爸們別只穿著一條內褲就晃來晃去」，這樣的現象，正好與美國近年來褲子銷售暴跌的原因不謀而合，因為疫情期間，消費者對於穿搭的需求，開始出現變化。

新冠疫情肆虐全球，國外曾有網站打趣笑說，一旦人們在家中上班，褲子銷售一定會雪崩式下跌。對此，美國零售龍頭沃爾瑪企業特別進行了調查，發現因為遠端工作和視訊會議的盛行，讓民眾改變了購衣習慣，因為消費者只需要上半身看起來得體即可，下半身的穿搭變得不再那麼重要，使得外褲、內搭褲、裙子等銷售不見起色。

不只買上衣、不買下裝的奇特現象，消費者對於服飾的選擇，逐漸以實用性和舒適性為主，國外許多服飾品牌和電商也指出，因為民眾待在家的時間變長，運動服和睡衣的銷售量也大幅成長。

另外，也因為遠端作業的關係，網路上有不少民眾分享在家上班上課的詭異穿搭照，在台灣甚至有不少老師反應，學生線上學習的視訊畫面後頭，經常看見爸爸們穿著一條內褲閒晃，紛紛呼籲學童家長自重，掀起不少網友共鳴。