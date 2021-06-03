新冠疫情肆虐全球，也改變了無數人的生活型態，為了避免染疫風險，許多人改採線上購物，這也使得物流嚴重塞車，無論是物流司機或是送貨員，每天趕著運送堆積如山的貨物而身心俱疲。日前網路上就流傳一段影片，短短30秒片段充分感受到物流司機沉重的工作壓力。

美國路易斯安那州一名網友Kristina Danielle Zagwyn日前在抖音帳號上傳了物流司機情緒崩潰的影片，畫面中可見，一輛亞馬遜貨運車駛進社區送貨，Kristina先是拍到司機在車上不斷咆哮、狂飆髒話，接著又是一陣撕心裂肺的長吼，音量響遍整個社區，可以深刻感受到他的情緒已然到了臨界點。

不過讓人感到不捨的是，即便物流司機情緒潰堤，但他在狂吼抒發的過程中，依舊沒停下操控方向盤的雙手，馬不停蹄的繼續趕往下一個社區。

這段影片沒有任何註解和旁白，但從物流司機的吼叫聲，足以感受到他沉重的工作壓力和辛勞，影片曝光後，短短幾天就累積近60萬觀看數，不少人心疼表示，「司機大哥肯定過了很辛苦的一天」、「送貨員工作量暴增薪水又少得可憐，真希望他沒事」、「無法想像他承受了多大的壓力和疲憊」、「這支影片有洋蔥」。