狗的忠心不容置疑。香港一名計程車司機，日前行駛至葵青區時，發現一隻黑狗衝到斑馬線上，試圖用身體擋車，讓他覺得非常奇怪，仔細一看才發現，牠的主人年事已高，因此走路較為緩慢，牠便先用身體擋車，讓主人有足夠的時間過馬路。

行車紀錄器畫面被分享至臉書社團「貼地狗狗鎮」，一名計程車司機日前行駛至葵青區九華徑新村附近，當時紅綠燈呈現綠燈，沒想到竟衝出一隻黑狗，司機在遠處就已發現，便緩緩慢下車速，而黑狗看到車後並不離開，還一直待在斑馬線上，讓司機看了非常困惑。

司機仔細一看才發現，斑馬線另一端走來一名老婦，看起來年紀非常大，因此走路相當緩慢，為了讓主人有足夠時間過馬路，因此黑狗才會站到馬路上，用自己的身體擋來車，所幸司機及時停車，才沒有釀出悲劇，期間老婦還示意讓司機先走，但黑狗始終不願意離開，這一幕也感動了司機。

雖然此行為非常危險，不過黑狗忠心的行為，仍讓不少網友非常感動，表示「黑狗完全不在乎自己是否安全，只希望主人能平安」、「在狗的眼裡，主人就是全世界」，但也有人提醒，帶狗外出時應使用牽繩，讓狗隨意跑到馬路上非常危險，駕駛若閃避不及，雙方都可能因此受傷。