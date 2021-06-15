本土疫情嚴峻，不僅第一線的醫護人員疲於奔命，醫療資源的缺乏也成為困境之一，日前資深媒體人黃光芹贈醫護171台移動式冷氣機，卻遭檢舉不法，對此，名主持人吳淡如氣得在臉書痛批：「看到連人家在救命，還有人去檢舉違法」。

對於黃光芹贈送醫護冷氣卻遭檢舉，吳淡如難掩怒火表示：「連人家在救命，還有人去檢舉違法，我情商不高，還是會有點『氣結』」，甚至反問：「人命重要，還是那個什麼公益勸募條例重要？」接著舉身邊故事為例，有人曾幫罕見疾病的病患募款，讓她能去美國醫治，未料遭檢舉違法無法去治療，讓她無奈表示：「這個女生本來是有救的」，不禁怒斥：「人命沒有比法律重要？」

吳淡如曬出與醫師好友的對話紀錄，只見對方表示缺乏紫外線消毒燈及防菌換氣面罩，如果跟院方申請，走的程序恐怕遙遙無期，救人為優先的她，先自掏腰包買了設備送過去，但礙於擔心犯法不敢公開，不過指揮官陳時中表示「私下揪團捐贈未違規」，讓她強調：「那我們是不是可以很熱心的來贊助一些醫院設備呢？以台北來說，有很多醫院設備根本不足」。

吳淡如表示並非在炫耀善行，但是人類的世界本應該用善行來引發善行，眼見有人在救人，卻有人在扯後腿絆住他，讓她無奈表示：「就算後者很守法，他是好人嗎？」更強調：「無論如何，就是很沒有辦法接受，把人命放在法律下。就算那條人命是我仇人的命」。

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