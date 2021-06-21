受COVID-19疫情警戒影響，臺北大學與華梵大學各自運用線上影音串流技術，於6月19日舉行線上畢業典禮，其中，臺北大學透過線上直播方式，校長李承嘉鼓勵畢業同學隨時廣泛學習。華梵大學採用預錄方式播放畢業影片，校長李天任以每位畢業生皆製作的自我風格茶碗期勉大家，唯有自食其力，於閒暇時喝一杯茶，想一想自己的作為要如何貢獻世界，這才是身為華梵人應有的態度。

在臺北大學線上直播畢典中，校長李承嘉提到，過去幾年，除了氣候變遷、新冠肺炎產生的衝擊，包括英國脫歐、中美貿易戰等發展，AI人工智能和寬頻傳輸等技術，都帶來許多影響，面對變遷快速、競爭激烈的環境，同學們除了學校所學，更要廣泛充實新的知識和技能。期勉同學謹記「追求真理、服務人群」的校園精神，懷抱真誠的心，謙卑不虛偽，勇於接受挑戰，並能回饋社會和國家，期許所有畢業生都能和學長姊一樣，在各個領域發光發熱，讓母校以大家為榮。

應外四陳星如和休運四簡旭翎、邱子軒代表畢業生致詞。陳星如提到，面對突如其來的改變，影響許多畢業生人生選擇和職涯發展，但更體會「接納改變，並不忘初心」的堅持；簡旭翎認為，疫情讓大家「強制登出校園生活」，卻更珍惜曾經的過往；邱子軒則勉勵所有畢業同學，縱然遇到巨變，但世界各地都在為復甦而努力，期許大家就算未來充滿未知，但也是人生樂趣所在，期待所有同學都能成為照亮世界的光，如飛鳶昂首飛翔。

華梵大學第28屆畢業典禮主題為「飛越」，公開播映的典禮影片由畢業生親自製作，片頭特別以動畫開場，結合VR虛擬實境、虛實整合、數位建模技術，以穿越時空回到未來的方式，將疫情造成的衝擊與30年後的虛擬世界狀態表露無遺，充分反映出畢業生無法參與實體畢業典禮的心境感受，以及疫情對未來世界的可能影響，令人印象深刻。畢業典禮影片將長期於華梵大學影音頻道播放。

受邀擔任致詞貴賓的考試院長黃榮村指出，華梵擁有獨步全國的夜晚螢火蟲校園，校園的設計與經營在人文與科技結合的辦學理念下用了不少心思，相信在學業學習、師生互動、社團參與、結交朋友、靈性成長等這些資產的總和，一定會為同學在未來為人處事與生涯發展方面，帶來意想不到的正面力量。