父母對孩子的愛真的很偉大！近日新加坡一名攝影師目擊到令人鼻酸的一幕，一對猴子守在一隻幼猴的屍體旁，像是以為孩子還活著一樣，母猴不斷輕撫牠的身體，還幫忙驅趕在一旁徘徊的蒼蠅，感傷的場面讓攝影師相當不忍，按下快門記錄這個心碎的畫面。

Adult macaque unable to let go of dead baby macaque in MacRitchie Reservoir https://t.co/qOwrwm7DIl pic.twitter.com/RUVWtASgrD — Mothership.sg (@MothershipSG) June 14, 2021

根據《Mothership.SG》報導，攝影師丹尼斯（Dennis Chan）近日前往麥里芝蓄水池取材，拍攝野生動物和鳥類的照片時，意外目擊到令人難過的一幕，一對成年長尾獼猴正一前一後地站在一隻幼猴的屍體旁邊，母猴的眼神看起來十分悲傷，但還是持續輕撫著幼猴的身體，並幫忙驅趕在旁邊飛來飛去的蒼蠅。

丹尼斯接受採訪時透露，母猴一直將幼猴的屍體抱在懷裡，「我相信牠仍然認為自己的孩子還活著」，這個感傷的場面讓丹尼斯相當不忍，拿出攝影機、按下快門，替這對無緣的父母和孩子留下紀念，之後丹尼斯又觀察了半個小時後才離開現場。據了解有其他民眾也目擊了這對獼猴夫妻的身影，牠們曾抬起幼猴，最終還是將牠放在原地離開了。

據報導稱，長尾獼猴是具有高度智慧和適應性的動物，而且社交能力也非常強，不論牠們是單獨生存，或是和團體一起行動，在面對死亡時常表現出類似人類的情感反應，也有不少人目擊過，母猴背著幼猴的屍體露出悲傷心碎的表情。