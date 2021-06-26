研究團隊在以色列拉姆拉附近水泥廠採石場發現一個史前遺址，並出土6千件石器等物品，另外還找到5塊未知人類的腦殼化石，進行研究後得知，此化石出現時間為12萬至14萬年前，是一種新的早期人類類型。

Fossils found in Israel are the ‘last survivors’ of a ‘missing’ type of extinct humans. Archaeologists at @telavivuni1 & @HebrewU's @YZaidner say ‘Nesher Ramla Homo’ may have lived alongside Homo sapiens sharing tools and technology. A good omen for the region.@ScienceMagazine pic.twitter.com/S89r4dWWNb — Hebrew University (@HebrewU) June 25 2021

根據《科學新聞》報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）與耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）共同組成研究團隊，先前於以色列拉姆拉市（Ramla）的「Nesher Ramla」史前遺址中，出土6千件石器及數千塊瞪羚、龜、馬的骨頭殘骸，其中一些還有用石器打磨過的痕跡。

除此之外，還有5塊未知人類腦殼化石，及一個近乎完整的下顎化石，上面還有1顆臼齒，他們的牙齒和頜骨類似尼安德塔人，但卻擁有古老人類的超厚頭骨特徵，認為繼尼安德塔人、丹尼索瓦人後，此可能為第3種歐亞人，目前暫稱為「Nesher Ramla Homo」，他們可能與古代智人通婚混血，文化上與古代智人混處。

特拉維夫大學解剖與人類學系赫什科维茨教授（Israel Hershkovitz）表示，「發現一種新型人類，具有重要的科學意義，使我們對人類化石有新認識，也為人類進化的拼圖再添一塊，並了解人類在史前時代的遷徙狀況」，目前推測「Nesher Ramla Homo」可能與現代人類同系的智人重疊，而出土的石器則可追溯至距今12萬到14萬年前。

帶領研究的考古學家柴德納（Yossi Zaidner）表示，「我們從沒想過，在人類歷史如此晚期，還有早期智人（archaic Homo）和智人在該區域生活」，而從出土的石器可知，未知人類「Nesher Ramla Homo」無需遠赴東亞，可與生活於附近的智人交換工具，獲取製造石器的知識，目前團隊將進一步研究，了解該化石的更多細節。