考古學家日前在德國薩克森-安哈特州郊外的玉米田，挖掘出一座天主教堂遺址，認為是神聖羅馬帝國皇帝鄂圖一世所建造，距今有1000年歷史，並使用了將近500年的時間，而考古學家也同時發現70座墳墓、多種錢幣及銅器，推測此地曾被作為貴族墓園。

Remains of a 100ft-long 1000-year-old church built by Holy Roman Emperor Otto the Great are discovered under a cornfield in Germany

via https://t.co/VSUl7QLy5e https://t.co/s7xojcPLZd — Dr Anthony Martin (@AMAinsight) July 4 2021

根據《每日郵報》報導，考古學家比爾曼（Felix Biermann）上個月初，在薩克森-安哈特州的艾斯萊本（Eisleben）附近的赫爾夫塔皇宫（Royal Palace of Helfta）附近的玉米田裡，挖掘出一座1000年前的天主教堂遺址，長約30公尺、寬約20公尺。

比爾曼表示，此座天主教堂建造於公元968年，使用時間長達500年，據信是為聖女拉德貢德(Saint Radegund)而建，儘管教堂被使用了5個世紀，但在公元16世紀，教堂因宗教改革運動，使羅馬天主教分裂出基督新教，教堂最終面臨被拆除的命運。

考古團隊表示，地基牆已初步修復，目前有相關證據顯示，鄂圖一世與其兒子曾在此逗留，鄂圖一世甚至還親自參與教堂開幕典禮，除此之外，他們還在遺址中發現70多座墳墓及墓碑，可追溯至公元10至15世紀，推測此地可能是貴族墓園，另外還發現14和15世紀的硬幣及瓷磚爐灶。

比爾曼進一步提到，除了硬幣以外，還發現腰帶配件、青銅製腰帶扣及刀具等器具，以及鄂圖曼帝國時期(Ottoman times)的圓盤胸針等物品，目前挖掘尚未完成，預計將於9月結束，考古學家認為，如此宏偉又特別的教堂遺址，證明該處在鄂圖曼帝國的重要性，此發現也能填補德國的歷史縫隙。