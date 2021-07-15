南韓校園霸凌事件頻傳，京畿道高陽市日前更傳出有一群國中生在光天化日之下，對身材矮小的學弟勒頸，其中一名學生妹更伸手突襲，狠抓學弟生殖器，痛得他當場倒地不起，16秒施暴影片在網路上瘋傳。

綜合韓媒報導，位於高陽市一山東區馬頭站旁的一棟大樓，有一名體型嬌弱的國一男學生，遭到學長姐集體霸凌，畫面中可見，3男2女將受害學弟團團圍住，其中一名身材高大的少年更直接從後方勒住受害者，並將他整個人舉起，使其雙腳騰空掙扎。

另一名身穿熱褲的少女則是叼著香菸，在一旁看好戲，不料下秒卻趁受害者毫無防備之際，伸手狠狠捏住對方下體，痛得受害者身體蜷縮在一起，隨後便倒地不起，其他人則是冷眼旁觀。

所幸有民眾拍下這段16秒霸凌片，並打電話報警，不過警方到場時，眾人皆已離開現場。事後警方聯繫受害國一男學生，對方僅表示這只是學長姐之間的惡作劇，其父母也低調不願張揚報警，希望事件就此落幕。

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