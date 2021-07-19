日本東京奧運23日開幕在即，東京都上空近日出現一顆巨大的人頭氣球，由於外形宛如恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品《人頭氣球》，一現身就吸引不少日本民眾駐足拍照。事實上，這是東京奧運的現代藝術活動所展出的作品。

東京澀谷奧運主場館上空，16日飄著一顆巨型人頭氣球，事後「人頭氣球」更一度成為日本推特的熱門關鍵字。其實這是由藝術家荒神明香所創作的作品，她帶領現代藝術團隊在全世界募集共1000位應募者的人臉照片，製作出名為「正夢（まさゆめ）」的裝置藝術，人頭高度約為7層樓高。

荒神明香表示，在嚴峻的疫情期間，能夠完成這個項目可以說是一個奇蹟，團隊們希望藉由該作品，激發民眾發揮想像，甚至是有動力的去做自己想做的事。

不過這顆巨大的人頭氣球卻也引來兩極評價，有人認為很酷炫，但也有人認為很詭異，紛紛吐槽「這跟伊藤潤二作品《人頭氣球》沒有兩樣呀」、「這不是伊藤潤二精華集就是進擊的巨人了」、「這真的是藝術嗎」、「想讓外國選手先嚇破膽也不是這個樣子」、「不應該叫正夢，而是要叫惡夢吧」。

照片傳到台灣，同樣引發網友熱議，更有人將人頭氣球惡搞成南台灣知名不老抓漏哥「陳財佑」的照片，讓眾人打趣笑說「好鬧喔！」、「難怪我一直覺得很面熟」、「高雄傳奇人物之一」、「高雄人才懂」；此外也有網友加碼將網紅「財哥專業檳榔攤」的照片P圖上去，乍看之下同樣毫無違和感。