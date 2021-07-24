日本一名12歲的國一男童Haru（化名）在就讀小學5年級時，拿著父親資助的100萬日元（約新台幣25萬元），在小學畢業前炒股翻了10倍，變成1000萬日元（約新台幣250萬元），不過即便如此，他成績依舊名列前茅，保持全年級前5名。

根據日本《週刊文春》報導，Haru從小學5年級就開始進出股市，他憶述當時爸爸給了他100萬日元作為基金，每天早上5點起床的他，在課堂上隨時關注市場價格，並且透過智慧型手機下單交易，畢業前手上的資金就已翻了10倍，從原本的100萬日圓變成1000萬日圓。他說，「我所屬排球部、學生會、補習班，活動相當忙碌，維持這種生活很艱難，但是日子過得很充實」。

從小對於投資相當有興趣的Haru表示，身旁沒有同儕跟自己一樣買賣股票，自己花了大量時間看了許多相關書籍，了解市場脈絡，而最讓他印象深刻的是，首次購買股票時，5分鐘就沖賣。

炒股之餘，Haru也依然兼顧學業，升上國一的他保持全年級前5名，每天大約只睡4個多小時，計畫在高中畢業後前往美國留學，目標是去加州大學洛杉磯分校（UCLA）或麻省理工學院（MIT），若是待在日本的話，則會選擇京都大學或東京大學，攻讀金融相關科系。