高市顏姓婦人聽信Line投機創投群組詐術，誤信專業人士代為操盤投資，可獲利3成，後來帳面上有小額獲利，23日至銀行一口氣匯50萬，警方獲報趕抵，婦人仍執意匯款，警方急中生智問「獲利的錢有領到嗎？」，婦人才恍然大悟險些掉入「假投資真詐財」陷阱。

三民二分局覺民所巡邏警網巡佐陳傳宗、警員曹哲皓，23日接獲轄區銀行報案指出，64歲的顏姓婦人為了讓專業投資群組操盤，欲匯款50萬至他人帳戶，懷疑遇到詐騙集團，請求警方協助阻詐。

警方趕抵後，詢問顏婦匯款目的，顏婦略顯不耐出示Line聊天紀錄說，投資群組裡有專業人士可代為操盤，獲利可達3成以上，因先前有小額投資帳面上有顯示獲利，想說匯款50萬可賺更多，警方聞言研判婦人遇到「假投資真詐財」陷阱，勸說婦人該投資手法是詐術，但婦人仍執意匯款。

巡佐陳傳宗後來靈機一動，詢問顏婦「你有獲利？有實際領到錢嗎？」一語驚醒做發財夢的顏婦，成功保住婦人老本。