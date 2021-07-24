The moment the explosion happened. Wow. 📸: alyssaacasillas @FOXLA pic.twitter.com/bz0epXHUUr — Jessica Oh (@JessicaOhTV) July 1 2021

網路有句名言，「女人會離開你，兄弟會背叛你，但數學不會。數學不會就是不會。」美國洛杉磯6月底時發生一起爆炸事故，起因正是因為拆彈小組算錯了數學，導致35棟建築慘變廢墟、17人因此受傷，消息一出引起各界譁然。

綜合外媒報導，上月30日洛杉磯警方查獲一處民宅藏有大量非法製造的煙火，包含280個M80炸藥和40個跟汽水罐大小相同的土製煙火，總重量約莫1.5至2.2公噸。涉嫌藏匿煙火的男子坦承，打算在7月4日美國國慶日當天私自販售，沒想到卻東窗事發，遭到逮捕。

報導指出，該批煙火跟炸藥的品質堪憂，加上保存不當，警方擔心隨意搬運恐有爆炸危險，因此找來拆彈小組開來防彈車，準備將煙火放進專門用來處理危險爆裂物的引爆室中引爆。

不料爆炸規模卻超出眾人意料，不僅防爆車被炸毀，還波及37輛車、22間住宅及13間店家，造成17人受傷，其中有9人是警方人員、1人是FBI探員，該區域的民眾也被緊急疏散。

如今半個多月過去，真相終於曝光，原來是拆彈小組算錯了炸藥分量，由於防爆車能夠承受炸藥的最大容量是11公斤，但是拆彈小組在評估時沒有將炸藥一起秤重，而是用單個炸藥的重量估算，導致最後竟塞入19公斤炸藥，遠超過防彈車負荷。洛杉磯警察局長米歇爾（Michel Moore）在記者會上也坦承有「嚴重的誤判」，並向每一位受此事件影響的居民、店家致歉。