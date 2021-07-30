不少公司行號的員工餐廳都是以菜色簡單、能夠吃粗飽為主，不過日本一間佛心企業卻相當大方，不但無限量供應牛排，一份還只要170日圓（約新台幣43元），讓不少網友羨慕直呼「我也要應徵！」

根據日媒《grape》報導指出，近日有網友在推特帳號「@IRON_IKEDA」上分享公司員工餐廳的菜色，放眼望去，牛排堆積如山，讓人忍不住看了口水直流，面對公司大手筆的員工餐，原PO也不禁發文讚嘆「請給這個170元的『牛排吃到飽』員工餐頒發金牌！」

報導指出，這是日本金屬製品公司「株式会社キャステム」的員工餐，該公司每個月會舉辦一次「挑戰日」活動，為的就是讓員工們能夠開心享用美味餐點，增進群體士氣。

而網路上流傳的「牛排山」照片，是該公司今年5月18日在挑戰日上出現的特別餐點，有時也會換成牛排、烤牛肉、烤鰻魚等不同菜色。至於平時的菜單，公司方面也會聽取員工意見，適時做出變化，另外根據不同節日也會制定特別菜單。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這到底是公司聚餐還是員工餐」、「才170日圓實在太不科學了」、「還有職缺嗎」、「拜託讓我去工作」、「光員工餐就能讓人入社」。