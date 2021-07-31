英國一名男子先前在二手市集上，花20便士（約新台幣7.8元）買下一根非常破舊的勺子，看起來似乎還泡過水，看他卻認為，這一根勺子可能是中世紀時期的古物，還將其放到拍賣行進行拍賣，而銀器專家表示，這一根勺子價值恐高達500英鎊。

根據《都市日報》報導，一名男子日前至倫敦的二手市集「Car boot sale」逛街，相中了一根破舊的勺子，手柄非常的細長，儘管勺子有些彎曲，但男子卻認為，這一根勺子外型非常特別，可能是古物，因此花了20便士（約新台幣7.8元）將其買下。

男子隨後聯繫薩默塞特郡的勞倫斯拍賣行（Lawrences Auctioneers），將勺子帶至會場拍賣，銀器專家布切（Alex Butcher）對勺子進行研究，表示這一根勺子的歷史可追溯至13世紀晚期，在進行拍賣前，他保守估計其價值為500英鎊（約新台幣1.9萬元）。

豈料進行競標後，勺子最終以1900英鎊（約新台幣7.4萬元）的價格成交，再加上額外費用，買家一共支付2375英鎊（約新台幣9.2萬元），與賣家當初買的價格相差1.2萬倍，專家布切表示，「當我發現賣家不是銀器專家，只是一個愛逛二手市集的愛號者時，感到非常驚訝，這也顯示他具有獨到的眼光」。

專家布切提到，這一根勺子僅重0.35盎司，柄為四邊形設計，擁有13世紀後期的設計風格，「勺子在被發現以前，可能一直埋在地下或河床中數百年，導致它出現變形狀況，可能是被從河上經過的船隻壓壞的」，而賣家對於拍賣結果非常滿意，他打算用這一筆錢至英格蘭東部度假。