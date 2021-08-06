俄羅斯遠東的塞繆爾河在2017至2018年間，長毛象牙獵人陸續發現2具西伯利亞辛巴幼獅遺體，起初推測牠們距今2.8萬年，由於2隻幼獅的遺體保存完整，看起來像是睡著了，因此獲得外界關注，而最近有研究顯示，其中一隻幼獅距今約4.3萬年歷史，比原先研究相差1.5萬年。

A well-preserved cave lion cub found in Siberia's permafrost is 28000 years old according to researchers.



The Siberian Simba nicknamed Sparta was one of two baby cave lions found in 2017 and 2018 by mammoth tusk hunters. https://t.co/amcPQ5tym4 pic.twitter.com/SgnO4PGDBQ — CNN Weather Center (@CNNweather) August 5 2021

根據《CNN》報導，長毛象牙獵人（Mammoth Tusk Hunters）在俄羅斯遠東的塞繆爾河（Semyuelyakh River），相繼發現2隻西伯利亞辛巴（Siberian Simba）幼獅遺體，名為「斯巴達（Sparta）」和「鮑里斯（Boris）」，牠們外皮雖沾滿泥土，但遺體保存非常完整，牙齒、皮膚、軟體組織和器官都完好無損，看起來就像是睡著了。

2隻幼獅遺體被發現位置，距離僅相差15公尺，因此研究員起初推測，牠們應該是手足關係，進行放射性碳定年法鑑定，發現「斯巴達」距今2.8萬年，豈料近日研究顯示，「鮑里斯」距今已有4萬3448年，2隻幼獅其實相差1.5萬年，牠們過世時僅1至2個月大，目前尚不清楚正確死因，而其身上也沒有被捕食者傷害的痕跡。

瑞典斯德哥爾摩古遺傳學中心教授達倫（Love Dalen）表示，斯巴達可能是迄今為止，保存最完好的冰河時代動物，除了皮毛有些皺巴巴之外，牠幾乎沒有受損，甚至還看得見鬍鬚，而鮑里斯受損程度雖然較高一些，但保存仍算完善，從斷層掃描顯示，牠們的顱骨有些損害、肋骨脫臼，有些部位有骨折狀況，鑒於牠們遺體保存完整，生前應該很快就被掩埋，推測幼獅可能是死於土石流，或掉進凍土的裂縫中。

達倫解釋，「由於季節性解凍的關係，造成凍土出現大裂縫，牠們有可能是掉進凍土的裂縫中而死亡」，之後將對斯巴達的DNA進行研究，藉此了解洞穴獅的進化歷史、種群規模及獨特的遺傳特徵。