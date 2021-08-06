俄羅斯遠東的塞繆爾河在2017至2018年間，長毛象牙獵人陸續發現2具西伯利亞辛巴幼獅遺體，起初推測牠們距今2.8萬年，由於2隻幼獅的遺體保存完整，看起來像是睡著了，因此獲得外界關注，而最近有研究顯示，其中一隻幼獅距今約4.3萬年歷史，比原先研究相差1.5萬年。
根據《CNN》報導，長毛象牙獵人（Mammoth Tusk Hunters）在俄羅斯遠東的塞繆爾河（Semyuelyakh River），相繼發現2隻西伯利亞辛巴（Siberian Simba）幼獅遺體，名為「斯巴達（Sparta）」和「鮑里斯（Boris）」，牠們外皮雖沾滿泥土，但遺體保存非常完整，牙齒、皮膚、軟體組織和器官都完好無損，看起來就像是睡著了。
2隻幼獅遺體被發現位置，距離僅相差15公尺，因此研究員起初推測，牠們應該是手足關係，進行放射性碳定年法鑑定，發現「斯巴達」距今2.8萬年，豈料近日研究顯示，「鮑里斯」距今已有4萬3448年，2隻幼獅其實相差1.5萬年，牠們過世時僅1至2個月大，目前尚不清楚正確死因，而其身上也沒有被捕食者傷害的痕跡。
瑞典斯德哥爾摩古遺傳學中心教授達倫（Love Dalen）表示，斯巴達可能是迄今為止，保存最完好的冰河時代動物，除了皮毛有些皺巴巴之外，牠幾乎沒有受損，甚至還看得見鬍鬚，而鮑里斯受損程度雖然較高一些，但保存仍算完善，從斷層掃描顯示，牠們的顱骨有些損害、肋骨脫臼，有些部位有骨折狀況，鑒於牠們遺體保存完整，生前應該很快就被掩埋，推測幼獅可能是死於土石流，或掉進凍土的裂縫中。
達倫解釋，「由於季節性解凍的關係，造成凍土出現大裂縫，牠們有可能是掉進凍土的裂縫中而死亡」，之後將對斯巴達的DNA進行研究，藉此了解洞穴獅的進化歷史、種群規模及獨特的遺傳特徵。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。