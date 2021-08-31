同樣的食材，台灣南北兩地的吃法往往大不相同，過去常聽過西瓜沾鹽、芭樂沾梅粉，甚至是牛番茄沾薑泥醬等吃法，不過日前卻有網友分享特別的芭樂吃法，指出只要沾上「1佐料」不僅能帶出芭樂的甜味，也是越南人特有的吃法，貼文一出引起不少老饕共鳴。

原PO日前在臉書社團《家常菜》PO文指出，「有人吃過芭樂沾辣椒鹽嗎？另類的吃法，我竟然喜歡上它！」最後更附上一張照片，畫面中可見，芭樂旁邊有一罐佐料，呈現紅色粉末狀，看起來像是辣椒粉，讓原PO一吃就愛上。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「東南亞蠻多的，除了芭樂，鳳梨、芒果沾辣椒也很對味」、「泰國都這樣吃」、「加豆瓣醬也不錯」、「我看過青芒果沾辣椒醬油的，感覺也不錯吃」。

不過也有內行人解答這是越南特有的吃法，因為越南水果甜度不高，因此特別需要依賴佐料增添水果風味，「越南水果大都沒甜度，才沾辣椒盬吃」、「辣蝦粉，硬的或者甜度沒那麼高的水果加這個來吃，蠻爽口的好吃」。

也有人解釋這罐佐料並非「辣椒鹽」，而是專門沾水果的「蝦鹽」，「這是蝦鹽吧！沾芭樂真的好吃，微辣感很讚」、「水果超百搭」、「沾著去吃，水果的甜味會跑出來，比如說芭樂不太甜，沾著吃就會有點甜味」。