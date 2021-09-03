馬路上竟出現海豚！美國東海岸近日受颶風艾達（Ida）侵襲，降下破紀錄雨量並導致洪水氾濫，重創無數家園，而路易斯安那州有民眾發現，洪水中竟出現一隻小海豚，讓目擊者看了直呼不可思議，同時很害怕牠會攻擊附近的住戶。

👀🐬 A dolphin was spotted swimming in water in a Slidell Louisiana neighborhood after Hurricane #Ida blasted ashore: https://t.co/sRP3GUdK2X pic.twitter.com/9maxyhJYy4 — Sheri Falk (@SheriFalkWVTM13) August 30 2021

根據《紐約郵報》報導，居住在路易斯安那州的阿曼達（Amanda Huling），與家人開車回斯萊德爾（Slidell）的住家，欲檢查颶風造成的破壞時，發現洪水中冒出一個背鰭，仔細一看才發現，水裡竟有一條海豚，似乎是受到颶風影響，跟著水流游進城市裡。

而阿曼達也將此景拍下，並分享至推特，引發討論，她也透露，目前已聯絡救援團體幫忙，假若這隻海豚在未來幾天，都無法找到離開的路，救援團體便會設法協助牠返回大海。類似事件不只一起，住在斯萊德爾的薩特利（Timothy Satterlee）家裡也淹水，當時薩特利便至自家棚屋上，確認淹水的情況，沒多久他的妻子就聽到一陣騷動，發現薩特利正在被鱷魚攻擊。

薩特利的妻子發現後，因街道淹水、電話又打不通，她便趕緊划小船至戶外求救，但等她找來幫手後，卻發現薩特利與鱷魚已不見蹤影，目前已知薩特利其中一隻手臂被扯斷，而當地警方帶著警犬尋人，都未發現薩特利的身影，擔心恐怕是凶多吉少，讓薩特利的妻子非常崩潰，目前推測鱷魚應該也是跟著洪水游進城裡。