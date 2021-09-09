台塑(1301)第3季因定期歲修，營收預計相較第二季減少，惟獲利仍有股利貢獻，將維持高檔，然第四季隨著旺季需求加上歲修告一段落，營收、獲利均將回溫，台塑開低震盪，跌幅逾1%，也成為大盤指數壓力之一。

台塑9月因麥寮PVC、VCM、ECH、(石咸)廠安排歲修或工檢，所以單月營收會相較8月低。

展望第3季，台塑預計第三季營收營收比第2季微幅衰退，不過，第3季因為有30億元現金股利，獲利可望維持高檔。至於第4季，因為是PE/EVA及PP傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時受美國艾達颶風影響，同業宣布不可抗力，PVC、液(石咸)、PE、EVA及PP等產品價格可望反彈回升，加上台塑第4季歲修廠數比第3季少，開工率提高，因此，台塑預估第4季營業額及本業獲利都比第3季成長。

台塑表示，第4季有聖誕節、大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節，為HDPE包裝材料、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等需求旺季，加上印度雨季結束，PVC需求回溫，有利台塑產品銷售。

另外，台塑表示，第4季亞洲有5家輕裂廠安排歲修，合計年產能388萬噸，影響乙烯供應減少57萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供給減少，有利支撐石化產品價格。

台塑也強調，仍需密切關注疫情後續發展、中美貿易談判、通膨及全球央行寬鬆政策逐漸退場等因素，對未來經濟成長動能的影響。