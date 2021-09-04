多數女性都希望擁有傲人雙峰，但其實胸部過大，也會造成生活不便。美國洛杉磯一名女子有著令人稱羨的E罩杯，但卻給她帶來困擾，她便花了1萬美元（約新台幣27萬元）做縮胸手術，沒想到術後胸部又長回來，讓她非常崩潰。

根據《太陽報》報導，來自洛杉磯的莉昂（Bethanie Lyon）是名歌手兼舞者，擁有E罩杯的傲人身材，但她卻開心不起來，因為胸部的重量導致她經常背痛，甚至找不到合適的衣服，讓她不堪其擾，最終她決定於2019年7月，花1萬美元（約新台幣27萬元）進行縮胸手術變成C罩杯。

莉昂手術後非常痛，醫師表示可能是她的身體較敏感，傷口痛到她幾乎難以活動，只能靠藥物才能勉強走路和坐下，站起來時甚至還會痛到哭，感覺皮膚正在被撕裂，豈料術後3個月，莉昂穿衣服就發現很緊繃，接縫處甚至裂開，又過了6個月，她的胸部恢復成E罩杯，讓她非常崩潰。

莉昂表示，「說實話，這令人沮喪又難過，看到縮胸結果我非常開心，經歷手術後痛苦，我感覺一切都白費了，真的很難接受」，她從青少年時期，胸部就發育得特別快，14歲時上圍已比同齡人還大，當時讓她非常尷尬，出了社會後她成為一名舞者，胸部太大讓她無法活動自如，甚至造成背部疼痛問題。

Woman claims her breast reduction failed after her boobs regrow https://t.co/5PspLuml2u pic.twitter.com/h5kEt71TmO — New York Post (@nypost) September 2 2021

莉昂提到，術前醫生就曾告知她，胸部有長回來的可能，不過案例十分罕見，沒想到竟發生在她的身上，如今事隔2年，她也漸漸接受自己的身體，不再像以前一樣排斥，也讓她重新考慮自己的職業生涯，為了減輕身體負擔，目前主要以唱歌為主而非跳舞，不過莉昂也表示，未來若有必要，她也不排除進行第二次縮胸手術。