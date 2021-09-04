馬桶竟噴出10幾條活魚！大陸重慶一名住在4樓的住戶，日前起床後發現，家中竟離奇淹水，而且已淹過她的腳背，發現水竟是從浴室流出來的，不僅如此，馬桶裡甚至還噴出幾10條活魚，讓她看了非常傻眼，初判魚應該是樓上住戶倒進馬桶的。

根據《騰訊新聞》報導，住在重慶南岸區的一名4樓冉姓住戶，8月28號早上起床後，發現家裡臥室竟淹水了，而且水已淹過她的腳背，讓她驚覺不對勁，隨後至客廳與其它房間查看，同樣發現積水狀況，之後才發現水竟是從浴室的馬桶裡噴出來的。

不僅如此，馬桶洞口不只有汙水湧出，甚至還有幾10條活鯽魚，大部分已死亡，冉姓住戶表示，「我當時看傻了，還有魚在這裡游動，還是活的，家裡又沒有魚，不知道從哪裡來的」，隨後她趕緊連絡大樓管理員，初步判斷，鯽魚應該是樓上住戶，從浴室的排水管倒下來的。

冉姓住戶趕緊請水電師傅來處理，對方表示，從排水管裡挖出的東西都很正常，正常排泄物沖下去，並不會造成堵塞問題，不過魚被倒進管線後，全卡在彎道處，導致管線被堵住，水才會從4樓的馬桶裡湧出，而管理員挨家挨戶詢問，一路從28樓往下尋找源頭，在9樓大樓的垃圾桶裡，發現40幾隻死鯽魚。

由於目前仍不清楚是哪名住戶倒的魚，冉姓住戶已報警處理，而大樓管理員表示，不排除有住戶嫌處理小鯽魚麻煩，因此貪圖方便將魚倒入浴室裡馬桶，沒想到造成排水管堵塞狀況。