大陸遼寧省瀋陽市日前有民眾發現，上空出現詭異的巨型光柱，看起來宛如一座天梯，有人認為是UFO造成的，有的則認為是海市蜃樓，奇景曝光後引發討論，當地氣象專家則解釋，這並非異常現象，而是陽光與霧氣形成的特殊天文景象。

根據《騰訊新聞》報導，瀋陽市渾河附近一棟商場上空，在本月8日上午7時左右，有民眾目擊一道巨大光柱從天上射下來，而光柱裡布滿橫線，頂部射出強烈光芒，看起來宛如「天梯」，讓不少人驚呼，趕緊停下腳步拍攝，有些人推測，可能是海市蜃樓導致，但附近沒有類似景物，也讓不少人感到困惑。

當時的影像曝光後，引發網友討論，瀋陽氣象局氣象專家夏傳棟看完影片後解釋，高空中最亮的部分並非太陽，因為該方向為西側，此現象出現在早上，太陽位於另一側東邊的天空，不過就算到了下午，以瀋陽市的緯度來看，太陽只會出現在靠近南方的天空，因此可知天梯頂部並非太陽的位置。

再者，當天該處雲層正好較薄，而周圍則比較厚、濕度也較大，水氣經過太陽光的照射後，便形成一條光帶，從2019年該處全景地圖來看，光柱出現時，後方2棟建築物都被霧擋住，大樓外觀與光柱階梯形狀相似，顯然光柱階梯就是大樓燈光造成的效果，受到水氣影響，形成霧狀光柱，而天梯頂部四射的光線，則是霧與陽光作用所形成，此為「廷得耳效應」。