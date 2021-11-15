日本一名網友近日PO出一張照片，只見一個瓶口窄小的酒瓶中，竟裝了一顆大蘋果，讓這名網友相當好奇它是如何被塞進去的，引發一陣熱議，這篇貼文也被轉傳到台灣臉書粉專，有熟知酒飲製造的網友出面解答，發現背後的製作方式，竟和台灣的高粱苦瓜酒一樣。

這名日本網友「＠donguri_soup」近日買了一瓶白蘭地，其特色就是酒水中浸泡著一顆又大又圓的蘋果，但瓶口卻十分窄小，蘋果根本無法順利通過，他對此感到非常好奇，一邊喝酒一邊研究，最後還是忍不住上推特PO文詢問：「這顆蘋果到底是怎麼放進去的？」。

推文曝光後引起一陣熱議，網友們紛紛留言猜測蘋果放進酒瓶的方式，「可能是先把蘋果乾燥處理，再把它放在酒精裡吸收水分、恢復成原本的樣子？」、「是不是跟彈珠汽水一樣，先把蘋果放進去，再接上玻璃瓶縮口？」、「難道是哆啦A夢用縮小燈做的？」。

後來有一名熟知酒飲製造的網友出面解答，透露這種水果酒是趁著果實還未長大時，就先在外面套上酒瓶，所以果實是在酒瓶內逐漸發育成熟的，等到時機適當後才會被取下來釀酒，像是部分梅酒就是這樣製作的。

台灣也有網友將這篇推文轉發到臉書粉專，同樣引發熱烈討論，不少人開玩笑說：「日本製的壓縮機很稀少」、「不愧是日本壓縮技術，真的很厲害」；但也有網友認真分享，指出台灣的金門高粱苦瓜酒也是以同樣的方式製造，將高粱酒瓶套住尚未長大的苦瓜果實，等到它們成熟後，再取下灌入高粱酒浸泡。

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