究竟吃素還是雜食對身體比較好呢？英國一對雙胞胎日前參與一項人體實驗，在12周的時間內2人每天攝取相同卡路里，健身房訓練也要一致，唯一不同的就是一人只能吃素，另一人則葷素不限，看看在哪種飲食之下，會對人類健康更加有益。

根據《Insider》報導，同卵雙胞胎雨果（Hugo Turner）和羅斯（Ross Turner）參與一項為期12周的健身訓練計畫，並為他們安排了2種飲食方式，雨果必須改為純素飲食，而羅斯則維持正常的雜食性飲食，每天2人攝取的卡路里都是相同的，並且每周都得在健身房進行5到6次的耐力訓練。

12周的人體實驗結束後，這對雙胞胎的健康狀況並沒有出現巨大差異，其中雨果的體重由84公斤減輕到82公斤，體脂率由13%降到12%，膽固醇指數也有所下降；而羅斯的體脂率從13%上升到15%，並增加了4.5公斤肌肉，最終體重達86公斤，膽固醇指數則沒有變化。

羅斯接受採訪時坦言，在實驗期間，他有時會感覺很有活力，有時又覺得無精打采。雨果則提到他明顯感覺自己的精神集中度變高，甚至在午後沒有出現疲憊感，反而比以前更有活力，不過更神奇的是，雨果的「性慾」在這段期間急遽下降，「它（性慾）就這樣消失了，我真的不知道發生了什麼」，但他也強調這樣的情況可能不適用於其他人。

實驗過後，兄弟倆得出結論，認為混合植物性和動物性食物是最佳的飲食方式，「純素飲食有好處，吃肉也有，我們不覺得有誰比誰更勝一籌的狀況」，未來他們計畫在飲食中加入更多純素食品，並改吃品質更好的肉，但不多吃。