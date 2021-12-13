COVID-19(2019冠狀病毒疾病)變異株Omicron，成為全球疫情的最新不確定性。明(14日)起就是春節專案上路時間，旅客返台有3種春節檢疫方案，但面對新的變異株，是否應有更嚴格規定？根據網路媒體《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，有44.7%民眾認為台灣在春節期間「應參照國外實施更嚴格的入境檢疫與隔離規定」；30.8%民眾認為「應調整回原本全部入境者皆14天的檢疫旅館隔離」；僅19.6%民眾認為維持「春節7+7+7檢疫方案」即可。

根據指揮中心公布的春節檢疫方案，分為方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天、方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理、方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

該民調結果顯示在經歷本土疫情風暴與見證國外疫情反覆橫行後，加上台灣近期多起境外移入案例均為突破性感染，民眾對於入境檢疫隔離措施的實施，態度更加謹慎保守，深怕五月風暴再現。

另外，該民調也針對接種第三劑疫苗的意願進行調查，根據調查顯示，高達83.1%民眾表示願意在接種完整兩劑疫苗後，施打第三劑疫苗(非常願意52.3%、還算願意30.8%)；11.0%民眾則表示不願意施打第三劑疫苗(完全不願意3.6%、不太願意7.4%)；另有5.9%表示不知道/沒意見。

至於如果明年疫情趨緩，全球恢復國際旅遊，則有58.3%民眾表示會想出國觀光旅遊(一定會22.4%、可能會35.9%)；35%民眾表示不想出國旅遊(一定不會12%、可能不會23%)；另有6.7%民眾表示不知道/沒意見。

此民調於6日至8日以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1386份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.63%。