還未接種第二劑新冠疫苗的民眾注意了！ACIP今召開會議，同意國內尚未接種第二劑疫苗的民眾全面混打新冠疫苗，不管第一劑打的是AZ、莫德納、BNT或是高端，只要與醫師諮詢過後完成評估，第二劑就能自由選擇接種品牌，至於第三劑的接種間隔，則仍然建議為五個月後再進行接種。
ACIP委員、長庚醫院內科部兒童感染科醫師黃玉成表示，過去不開放疫苗混打是因為國內疫苗缺乏，因此加以限制，如今我國各品牌疫苗都充足，因此開放國人進行疫苗混打，盼能藉此鼓勵對特定疫苗過敏的民眾接種第二劑。
黃玉成舉例，無論第一劑是打AZ、莫德納、BNT還是高端，第二劑品牌都能自由選擇，例如莫德納+BNT、莫德納+AZ、高端+莫德納都可以；至於第三劑的廠牌，除非民眾因過敏必須接種AZ，否則仍然建議選擇mRNA或是次單位的疫苗。
至於接種第三劑的間隔，今ACIP會議結束後，仍然維持原先的五個月方案，黃玉成解釋，英國之所以縮短第三劑間隔，主要是因為AZ疫苗的抗體濃度不高，因此需要縮短接種間隔，其他國家如美國則都接種莫德納、BNT等抗體濃度較高的品牌，尚未縮短接種間隔。
黃玉成說，我國接種AZ疫苗的高風險族群，目前大多已完整接種超過五個月，都已符合第三劑的接種間隔，因此不太需要再進行縮短。
指揮中心發言人莊人祥表示，今召開的ACIP會議內容，相關資訊還須進一步彙整，有待長官簽核後發布實施，最快明天對外說明。
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