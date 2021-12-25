Omicron強勢入侵各國，最新數據顯示，Omicron已取代Delta成為美國主流病毒株，新冠肺炎新診斷病例中，逾7成都是感染Omicron。感染科權威呼籲，Omicron的R0值比Delta更高，預計全台2劑覆蓋率要達到85％到90％才能有效防禦，且應提早在滿3個月時接種追加劑（第3劑）。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬今天出席「COVID-19關鍵『疫』戰，感謝有您」頒獎典禮，受訪時指出，近來美國一天診斷出24萬例Omicron，而台灣春節將近，明年1月起國人大量返國，如國內爆發大流行，時間點可能落在春節以後。

黃高彬提醒，目前已知Omicron的R0值比Delta更高，Delta已經是5到8之間，因此Omicron可能大於8；兩劑疫苗施打率至少要達到8成5到9成，才有好的效果。而國內開放接種2劑後滿5個月可打追加劑，但符合資格者仍為少數，黃高彬建議，可將間隔縮短為3個月，才能在春節前讓更多人獲得追加劑的保護。

「11月來一個Omicron就把大家搞得人仰馬翻」，黃高彬坦言，明年2、3月會不會再來一個變異株，目前並不清楚，但以目前情況來講，可能要到明年中以後，整體疫情才會比較樂觀。

由於Omicron變異株的臨床表現以輕症為主，春節檢疫7＋7是否可能有漏網之魚？黃高彬認為，目前已增加篩檢次數共6次，且重要時間點都是以PCR篩檢，加強版的作法應該足以因應；但最主要是檢疫民眾要守法，一定要嚴守分際，希望不要有不小心或故意的破口出現。