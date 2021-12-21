對於現代人來說，一日三餐是正常不過的事情，只要時間一到肚子自然就會餓，甚至有人在深夜時分還會來點宵夜，變成一日四餐，但你知道嗎？其實在古代，「一日兩餐」才是一般老百姓的主流用餐概念！

綜合陸媒報導，在最遠古的時候，人們通常都是「飢則求食，飽則棄餘」，等到肚子餓了才會進食，而定時用餐的觀念則在上古商代時逐漸形成，於是到了先秦時期便開始出現「兩餐制」，通常會在早上7點到9點吃一天的第一餐「朝食」，又稱為「饔」，並在下午的3點到5點用當天的最後一餐「餔食」，又稱為「飧」。

因為古代實施嚴格的宵禁制度，不准人民夜晚在外遊蕩，再加上一般老百姓的生活作息都是「日出而作，日落而息」，所以晚上很早就會上床休息，不需要再多吃第三餐，此外當時的百姓並不富有，可以吃到東西就已經很幸福了。

不過到了宋朝，農業、經濟發展快速，且政府取消了宵禁政策，夜市也因此出現，就算天黑了，百姓還是可以逛街、散步，有時候走累了就會吃點東西，漸漸養成了「吃宵夜」的習慣，人們也開始「一日三餐」的生活。

但到了明清時代，宵禁政策被恢復，平民百姓又回到以前的日子，不但沒有宵夜可吃，晚上也只能待在家裡、早早入睡；後來清朝末期，西方文化逐漸傳入，「一日三餐」的習慣又開始興起，並固定下來，一直流傳到現在。