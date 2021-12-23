在現代化妝是大多數女性日常生活的一部分，許多女性只要看到口紅出新色號，就會忍不住購買，但你知道嗎？其實古代的男性也會塗口紅，就連征戰沙場的將士們都將塗口紅視作榮譽的象徵，背後的原因到底是什麼呢？

綜合陸媒報導，其實早在漢朝開始，化妝這件事就不再只是女性的專利，而化妝品中最重要的口紅，不僅是愛美的男性會使用，就連久經沙場的戍邊戰士都以塗口紅為榮；在唐朝的時候，男性就已經開始塗口紅，皇帝還會將口紅作為福利，賞賜給大臣們，而且通常只有皇帝的親信才能得到，因此領到口紅的人就等於是被皇帝看重的人，所以口紅也就逐漸成為榮耀的象徵。

不過皇帝為什麼要賞賜口紅給大臣呢？最主要和口紅的成分有關，在唐朝口紅共有2種，分別為口脂和唇脂，2者唯一的差別就是，口脂裡面多添加了一種叫作「甲煎」的藥材，根據唐代藥物學家陳藏器所寫的《本草拾遺》記載，甲煎有保養、治療口腔的作用，主要針對唇裂和口臭問題，塗在嘴唇上不但會有芬芳的香味，還可以解決嘴唇乾裂的問題。

由於唐朝時期的大城市，大多數都位在氣候乾燥的黃河流域，所以男性塗口紅有很大一部分的原因是為了保持濕潤，就像是我們現代人使用的護唇膏，而皇帝也是為了體恤大臣、將士們，才會賞賜口紅給他們。