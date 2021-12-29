古代皇室成員養尊處優，過的生活比普通老百姓還要好上許多，不僅食衣住行，就連醫療資源也更加豐富，然而清朝從順治皇帝開始，一共誕下146名子女，其中15歲前死亡的高達74人，夭折率超過50%，究竟是什麼原因導致而成？

綜合陸媒報導，康熙是清朝皇帝中皇子最多的皇帝，然而35名兒子卻有15人早逝，其中14人沒活過10歲，且只有20名皇子活到了成年；而乾隆皇帝雖然只有17名兒子，但大多也是在幼年就夭折，富察皇后所生的2子2女，就有3人早夭，皇長女過世時年僅1歲，皇次子也在8歲不幸離世，最後嘉慶帝登基時，乾隆的子女只剩下5人。

而之所以導致清朝皇室子孫多短命的原因，其一就是因為皇帝幾乎都是「早婚早育」，像是順治皇帝14歲結婚、康熙皇帝12歲結婚、雍正皇帝14歲結婚，皇后結婚生子的年齡多半也都很小，當時身體發育尚未完全，生下來的小孩就容易先天不足、健康狀況差，自然死亡率就比較高。

第二個原因是「近親結婚」，由於古人結親時喜歡「親上加親」，再加上滿族皇室的習俗，丈夫死後允許妻子轉嫁給丈夫的弟弟、兒侄，而且為了皇室血統的高貴，經常會安排皇帝和近親女子結婚，像是順治皇帝的第一任皇后，就是其生母孝莊文皇后的親侄女，長期近親婚配的結果，容易造成皇子身體不健全。

最後一個原因則為「傳染病肆虐、醫療環境差」，當時有許多疾病肆虐，像是天花、肺結核、傷寒、產科感染以及破傷風等，然而醫療技術不發達，就算是身處皇室之家，仍有許多疾病無法根治，根據史料記載，順治和同治皇帝就都是死於天花。