大陸一名男子4歲時被鄰居拐賣，後來由一對40多歲的夫妻扶養長大，如今33年過去，男子長大成人，上個月他在網路上發布尋親影片，並附上自己的手繪老家地圖，沒想到真的順利找回親生母親，2人於近日重逢相認，一見到面時雙方都忍不住落下激動的淚水。

綜合陸媒報導，1988年李景偉年僅4歲，他被一名鄰居哄騙帶往後山公路，轉交給一群騎自行車的年輕人，之後又經過幾次轉手，他被送到位於河南開封一對40多歲的夫妻家中；李景偉透露，從小就知道自己是被拐賣的，因為養父母已經有3名女兒，但就是想要有個兒子。

然而當年李景偉年紀還太小、並不識字，所以記不清自己的名字，也不知道家在哪裡，不過他的腦海裡始終記得老家的模樣，他害怕自己某一天就突然忘記，因此從小就會拿著棍子，在地上一遍遍地重複畫出這些場景。

如今33年過去，37歲的李景偉目前在廣東佛山從事銷售工作，也已經結婚生子，但他仍舊沒有放棄尋親的念頭，只是礙於沒有太多線索而遲遲沒有進展。去年7月李景偉看完尋子電影《失孤》，再加上最近有許多家庭都找回了孩子，讓他重新燃起希望，主動找警方採樣血型，並手繪一張老家地圖，在網路上發布尋親訊息。

原本以為要花上好幾年才能找到生父母，沒想到不久後就有重大發現，去年12月28日，警方通過DNA比對，確認雲南昭通一名57歲李姓婦人就是李景偉的生母，2人在今年1月1日相認，一見到面的瞬間雙方都忍不住落下激動的淚水。

據報導指出，生母當初曾在雲南、四川等地尋兒未果，最後只能無奈放棄，前幾年她的大兒子一家、大女兒因意外過世，去年11歲的孫子也因為不慎落井身亡，如今終於有好消息出現，讓她感嘆地說：「老天睜眼了」。但遺憾的是，李景偉的生父已經去世，對此李景偉表示，未來會找時間到雲南祭拜父親，親口對他說一聲：「我回來了」。