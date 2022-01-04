幫孩子取名不是件容易的事，許多新手爸媽會選擇找算命老師幫忙，但也有些爸媽會自己取名，把對孩子的期望與祝福都蘊藏在名字當中。大陸一名白姓男子結婚後生了一名女兒，並以妻子的姓氏替她取了一個文雅的名字，未料上小學、老師點名時，卻意外讓孩子被全班取笑。

根據陸媒報導，大陸一名白姓男子結婚後育有一女，為了讓孩子可以有個詩意文雅又特別，不會和其他人撞名的名字，他絞盡腦汁，最後決定使用妻子的姓氏，替女兒取名為「白念舒」，同時也象徵著自己和妻子的感情非常甜蜜融洽，女兒就是2人愛的結晶。

後來女兒長大、上了小學，老師按照名單點名，順便認識班上的同學們，沒想到當叫到「白念舒」的時候，老師竟忍不住笑出聲，原來這個名字的讀音聽起來就像是「白念書」，而全班同學見老師笑了，也都跟著笑了起來，之後甚至有同學會亂開玩笑、亂取綽號。

白念舒對此相當難過、挫折，只能回家和爸爸媽媽哭訴，說自己不喜歡上學，白先生和妻子聽完以後也都相當驚訝，最後為了照顧女兒的心情，只能將她改名為「白亦舒」。

在過去也有不少小朋友，因為名字而發生糗事或受到欺負，一名姓「一」的父親就替兒子取名為「一麟麟」，然而上幼稚園時，兒子因為調皮搗蛋被老師罰抄名字100遍，讓姓名筆劃加起來共有47劃的他瞬間崩潰，父母聽聞消息後也都哭笑不得。