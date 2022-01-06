又有人目睹外星人出沒！美國一名獵人為了追蹤獵物而在郊區設置隱藏攝影機，未料卻拍攝到疑似外星人的身影，由於影片中「外星人」的輪廓非常清晰，一曝光後就受到眾多網友關注、熱議，甚至有紀錄片導演出面背書，直言這段影片的真實性很高。

Man snaps 'naked alien' with bulbous head in area believed to be 'UFO hotspot'https://t.co/LpEsmE4Q2b pic.twitter.com/9WrligRyGX — The Mirror (@DailyMirror) January 4, 2022

根據《太陽報》報導，美國獵人唐納德（Donald Bromley）在蒙大拿州迪爾洛奇鎮（Deer Lodge）郊區設置了大量的隱藏攝影機，藉此追蹤野鹿、狼等獵物的身影，沒想到事後檢查影片時，驚覺自己拍到身形奇特、俗稱為「小灰人（Reticulians）」的外星人。

唐納德事後接受採訪表示，自己一開始也認為影片中的身影是個普通人類，「但我越看越覺得奇怪，他不但頭很大，還全身赤裸，一切外在形象都和外星人相符」。不過由於影片中人物輪廓過於清晰，許多網友質疑其真實性，對此唐納德強調，自己完全不懂影片後製技術，所以不存在造假可能。

這段「外星人影片」在網路上引起熱議，並吸引美國紀錄片導演派翠克（Patrick W. Cutler）關注此事，他看完畫面後認為真實性極高，幾乎看不出任何後製的跡象，而他當時正好在製作關於蒙大拿州UFO的紀錄片，因此他也主動聯絡唐納德，計畫將會把這個片段放入紀錄片當中。

據報導稱，唐納德拍到「小灰人」的地方，其實長年盛傳超自然現象，經常發生「UFO目擊事件」，還有居民在看見天上不明光點後，車子便無故拋錨，更有農場中成群的牛豬一夜之間遭到屠殺，牲畜的鮮血還被潑灑在門外，種種詭異事蹟讓該地有了「紅門（Redgate）」的稱號。