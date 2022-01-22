古代封建社會，皇家公主貴為千金之軀，是世人稱羨的對象，殊不知她們的存在多半被當作政治籌碼，除了塞外和親攏絡邊境勢力，有時候甚至會被當作戰利品。北宋最美公主趙福金是宋徽宗的女兒，因為才情過人，靖康之役時竟被宋徽宗作為「舞姬」送給金人夜夜凌辱，短短2年就香消玉殞。

根據《搜狐網》報導，趙福金因為長相出眾、才情過人，被封為茂德帝姬，是宋徽宗所有女兒中最美的一個，經由宋徽宗的安排，嫁給了宰相蔡京的兒子，並育有2子，夫妻關係和睦。然而隨著北宋末年政局動盪，幸福的日子很快就被亂世摧毀，趙福金在21歲的時候，北宋被金人所滅，頓時間成了亡國公主。

靖康之變爆發時，宋徽宗禪位兒子宋欽宗，當時金人聽聞宋徽宗有一個貌若天仙的女兒，竟然不顧趙福金已經結婚生子，堅持點名索要，宋徽宗父子為了讓金人刀下留情，保全自己的性命，只好誆騙趙福金，並強行將她和一批歌妓送到了金營。

據史書記載，趙福金見到金兵統帥完顏宗望後「戰慄無人色」（嚇得不成人形），在得知要伺候完顏宗望時，更是堅決不肯就範，完顏宗望隨即命令婢女將她灌醉，並強行侵犯，為了避免她不堪受辱輕生，趙福金生活起居被嚴加看管。完顏宗望病逝後，金國的大將完顏希尹，又將趙福金擄到自己帳篷中占為己有、肆意蹂躪。趙福金在金國經歷了各種折磨，最終慘死在金軍的大帳之內，年僅22歲。