《清明上河圖》繪出北宋汴京的繁榮，畫裡繪有農村與市集，約莫有814人、牲畜60多匹、船隻28艘、房屋樓宇30多棟、車20輛等，而且每個人的穿著、神情都不同，獲譽為「中華第一神品」，但畫裡其實也暗藏北宋滅亡的秘密。

清明上河圖繪有約814人、牲畜60多匹、船隻28艘、房屋樓宇30多棟、車20輛等，人物栩栩如生。(影片來源/YouTube/看鑒)

根據《梨視頻》報導，《清明上河圖》目前已知最早版本為北宋畫家張擇端所作，他畫出北宋汴京（今河南開封）的繁華和熱鬧，不過畫中的細節，其實也顯示出繁榮下的危機，例如「酒患」，畫裡有一間消防局，但在當時卻轉型為「軍酒輸送站」，店門前擺有數個大木桶，原本是消防用的水桶，但之後卻改放酒類，且畫中出現非常多酒的旗幟，可見當時軍營與民間都非常愛喝酒。

軍酒輸送站附近有一家「稅務局」，畫有4個車夫正在繳稅，但他們在過程中，臉部表情都相當不悅，北京故宮博物院研究室主任余暉就曾解釋，車夫其實是在嫌稅金太高，當時的皇帝宋徽宗開鑿運河，從南往北運送花崗岩，使稅額不斷攀升，也顯示出「稅務重」的問題。另外，城門口為國家重要門戶，但卻沒有守衛把守，城樓上也沒有任何防衛措施，讓外地人隨意進出，在《隱憂與曲諫》書中就曾提到，遼、金兩國的間諜經常造訪汴京，也表現出「國防鬆懈」。

《清明上河圖》還繪有城外景象，有一匹馬在院子懶散趴著，好幾個人坐在附近，悠閒的聊天，而身邊還有公文箱，從《隱憂與曲諫》得知，這些人應該是專門傳遞朝廷文件的隊伍，當時正在等在主管，但對方不知為何事而耽擱，也顯示出「宋朝官員辦公效率低與散漫」。除此之外，當時還有侵占街道問題，不少百姓為了做生意，因此佔據汴京的道路，也嚴重影響到交通。

城外還有一個望火樓，由於汴京城內的建築，大多都是磚木結構，容易引發火災，因此宋朝建了許多望火樓，類似於現代的消防局，但《清明上河圖》內的望火樓竟變成一間飯館，可得知消防系統形同虛設。宋朝滅國原因不只是人民過於安逸，還有重文輕武弊端及黨爭等問題，最終讓整個宋朝走向滅亡。