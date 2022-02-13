義大利一處民宅的庭院樹木日前倒塌，當地警消人員見狀後便上門提醒，不料破門後卻發現，一名70歲獨居老婦已經成了一具「腐屍」坐在椅子上，推估死亡時間超過2年。

根據《每日郵報》報導，義大利警方接獲民眾投訴，表示倫巴底（Lombardy）科莫省（Province of Como）一處民宅的庭院中，有一棵樹木倒塌，危及周圍住宅圍牆。警消人員4日上門，想告知住戶進行處理時，赫然發現70歲的貝瑞塔（Marinella Beretta）已經成了一具腐屍，坐在桌前的椅子上。

驗屍官根據屍體腐爛的程度，推估貝瑞塔約莫在2019年底去世，時間超過2年。對此，貝瑞塔的鄰居表示，最後一次見到她是在2019年9月，後來眾人都以為她在新冠肺炎疫情期間就搬離此處。

當地政府官員指出，貝瑞塔確切死因仍待進一步鑑定，但警方在現場沒有發現任何犯罪跡象；另外，貝瑞塔並不在社會援助名單上，且沒有任何家人在世，因此遺體還留在停屍間，葬禮將由當地政府出資舉辦。

根據義大利國家統計局（ISTAT）2018年發表的數據顯示，義大利75歲以上的老年人有將近40％是獨居，遇到緊急情況時，沒有任何親友可以求助。