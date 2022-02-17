日本一名屋主的家因311大地震受損，之後進行重建家園時，發現運來的土石裡，竟有一片長10公分、寬6公分的物體，外緣呈現鋸齒狀，屋主認為這應該不是石頭，因此把它當成寶物收藏，直到近日他才知道，這個片狀物其實是史前生物化石。

根據日媒「withnews8」報導，居住在宮城縣仙台市的阿部幸子，老家被311大地震引發的海嘯沖毀，8年前進行重建時，在建材中發現一片長10公分、寬6公分的物體，外緣呈現鋸齒狀，阿部認為這可能是一塊化石，因此放在他經營的餐廳裡，希望有客人能認出這塊化石的真面目，但大家都並未給出肯定答案。

直到今年阿部才在推特po照詢問，不少人認為，這可能是「巨齒鯊」的牙齒，此為一種滅絕的物種，生活在約2300萬至260萬年前，屬於大白鯊的近親。此貼文在網路引發討論，阿部提到，他曾在網路搜尋相關資料，也認為是巨齒鯊的牙齒，但一直不敢肯定，「很高興網友跟我的答案一樣，能觸碰到幾萬年前的生物，真的令人感到興奮」。

古脊椎動物專家北川博道看過照片後，表示這塊牙齒化石末端有鋸齒狀邊緣，且呈現大片三角形，這些都是巨齒鯊的牙齒特徵，判定這可能是巨齒鯊上排前方的牙齒，而宮城縣附近原本就是著名巨齒鯊產地，使化石跟著泥沙一起被運送，阿部得知真相後，格外重視這片化石，並將它放在佛壇上保存。