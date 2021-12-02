恐龍出現在中生代，曾經支配全球的陸地生態系統，不過如今早已滅絕，人們必須倚靠出土的化石，才能了解牠們當時的生活環境和習性。科學家在智利發現一種甲龍的新物種，牠的尾巴擁有相當特殊的「武器化」結構，是過去任何恐龍化石都從未見過的發現。

根據《CNN》報導，最新一期《自然》雜誌的研究報告指出，科學家在智利最南端的巴塔哥尼亞（Patagonia）麥哲倫省（Magallanes Province）發現一種甲龍新物種的大部分化石，並將牠命名為「Stegouros Elengassen」，這種甲龍體長2公尺左右，其歷史大約可追溯至7170 萬到7490 萬年前的白堊紀晚期。

「Stegouros Elengassen」的武器化尾巴有很強大的自衛功能。(圖/路透)

研究人員透露，雖然「Stegouros Elengassen」的頭骨和其他甲龍有共同的特徵，但尾巴部分卻有很大的差異，牠的尾巴末端有7對扁平的骨板結構，並且以葉狀方式排列，在揮舞時同時具備劈砍和鈍物重擊的雙重效果，是擁有極強自衛能力的「武器化尾巴」。

該研究報告的主要作者阿庫尼亞（Sergio Soto Acuña）表示，這種尾巴的結構非常奇怪，因為比起其他甲龍，牠的尾巴長度很短，且後半段的骨板屬於「皮膜骨（Dermal Bones）」，意即由骨骼內膜內組織硬化形成的骨質組織，也就是從皮膚內部向外長出並裸露在外的骨頭。

阿庫尼亞說明，「Stegouros Elengassen」的尾巴看起來和響尾蛇、刺尾蜥蜴很類似，但實際結構完全不同，因為這種甲龍的鱗片下擁有真正的骨頭，而自然界已知生物當中，最接近的便是「巨型犰狳」的尾巴，但這種生物早已滅絕。