倫敦大學研究人員的一項開創性研究發現，我們只要每週選擇一天於早晨暴露在深紅光下三分鐘，就能明顯改善視力。該研究發表在《科學報告》上，每天三分鐘的長波深紅光照射「重啓」了人類視網膜中產生能量的粒線體，幫助提高自然衰退的視力。

●早晨暴露於光線下三分鐘

在這項最新的研究中，倫敦大學研究人員單獨研究蒼蠅後發現牠們的粒線體會根據一天中的不同時段顯示出「不同的工作量」，研究小組在此就比較了上午和下午的曝光程度。

接著，研究人員發現，當參與者若在早晨上午8到9時之間暴露於在670納米(長波長)深紅色光線下三分鐘，他們眼睛的色彩對比視覺就會提高17%左右，而這種單一暴露的效果得至少持續一個週期的時間，但若在下午進行同樣的測試卻不會看到任何改善。

●三磷酸腺苷(ATP)分子

人體所有的細胞內部都會有「能量工廠」，也被稱爲粒線體，這些微小的工廠會產生一種叫做三磷酸腺苷(ATP)的分子，它爲我們的細胞提供燃料。隨着年齡的增長，我們的粒線體功能會逐漸衰退，因此ATP的減少才導致細胞功能下降，這就導致視網膜衰老得非常快，研究估計我們眼睛中的感光細胞所產生的ATP在一生中會下降高達70%左右。

●眼睛健康的新突破

科學家們說，這項研究結果所強調的深紅光帶來的好處也標誌著眼睛健康的突破，更不用說該治療方法完全是所有人都負擔得起的，在未來將會幫助全球數百萬視力功能下降的人。

作者Glen Jeffery教授說：「我們證明了只要在早晨接觸一次長波深紅光就能明顯改善視力下降，這是一個主要的健康和福利問題，影響著全球數百萬人。」「這種簡單的治療措施在人口層面的應用將極大地影響人們年老時的生活質量，並可能減少與視力下降有關問題所產生的社會成本。」