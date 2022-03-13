包養因為存在道德爭議，始終拿不上檯面，但私下卻不曾斷絕，日前就有一名就讀台大一年級的女學生「想求包養」，理由曝光後隨即掀起網友熱議。

原PO在《Dcard》以「學生給Sugar Daddy包養的行情」為題，PO文透露北漂求學，但是家裡給的錢不足以支應她在台北的生活，導致經常跟家人朋友借錢，「我北漂住宿，月開銷應該要1萬，包括買生活用品跟手機話費，最近有在看一些包養網站的資訊，真的有考慮試試看」。

原PO接著說，剛好在社團結識一名同樣來自高雄的大三學姐，對方表示光靠包養可以月存5萬以上，累積至今已經快百萬，「吃好穿好也睡好玩好，真的讓我三觀改變」，且對方同時擁有3個Sugar Daddy（乾爹），「她只要每個月負責把周末撥時間陪他們，所以幾乎分配成是一周陪一個，還有一周休息，通常可以避過生理期」。

不過原PO擔心，如果平日也得被帶出場，似乎很難兼顧課業，「但學姐課業又顧得很好，準備申請外國學校去念」，這讓原PO直言「感覺出國深造就可以洗掉自己被包養的黑歷史，到時候回國重新做人或留在國外工作」。

由於最後沒再和學姐繼續聊下去，不禁好奇問道，「不曉得一般行情怎麼樣？一個金額包月，還是每次見面給零用錢呢？是否只要陪陪Daddy上床、抱睡、旅行？而且我原本是單一性伴侶的觀念，雖然也已非處女，但總覺得這樣也是性關係複雜呢」。

貼文一出隨即掀起全場撻伐，「原來敝校有女生願意被包養呀？台大真是無奇不有」、「讀到台大找人包養，乾脆直接休學去酒店工作算了」；也有網友苦勸她三思，「賺錢的方式明明一堆，以妳的學歷去接個家教就可以了，不懂為什麼偏要選被包養，妳真的覺得妳跳進去之後可以想洗白就全身而退嗎」、「最好不要去做，心理痛苦跟譴責很大，而且會失去正常戀愛的能力，事後修復要很久」。