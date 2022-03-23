古代為了懲罰犯人，刑罰都非常恐怖，其中一樣「發配邊疆」在戲劇與文學作品中經常被提到，不過古代明明有地牢還有死刑，為何還要特地將犯人流放到邊疆？其實大有用途，而且發配邊疆的處罰從秦漢時期就已出現，到了宋朝更被列入律法。

綜合陸媒報導，發配邊疆的刑罰早在秦漢時期就出現，當時流放的大多是犯罪的貴族，到了唐末五代時期，還出現在犯人臉部刺字並發配至偏遠地帶的「刺配」，其法可追溯到北朝的《北魏律》和《北齊律》，直至宋朝，發配邊疆才正式被列入律法，而且刺配更加盛行，根據《宋史·刑法志三》記載，「刺配之法二百餘條，其間情理輕者，亦可複古徒流移鄉之法，俟其再犯，然後決刺充軍」。

古代將犯人發配至邊疆，最初的目的是「增加邊防軍力」，之後變成開發區的勞動力，而且充軍重刑在明朝時最為盛行，清代則沿襲該刑罰，明清史料都有相關記載，在《明史·刑法志一》寫下「充軍者，明初唯邊方屯種。後定製，分極邊、煙瘴、邊遠、邊衛、沿海、附近。」另外，《清史稿·刑法志二》也記載「清初裁撤邊衛，而仍沿充軍之名……附近，二千里；近邊，二千五百里；邊遠，三千里；極邊、煙瘴，俱四千里。」

由史料記載可知，囚犯依罪刑決定發配距離，分別是4千里的「極邊」、「煙瘴」；3千里的「邊遠」；2千500里的「邊衛」；及2千里的「沿海附近」。不過古代為何不讓犯人坐牢，還要勞師動眾的押送犯人至邊疆？因為許多士兵都不願到邊疆守衛，犯人就成為兵力來源，可以從事戍屯邊疆、建造城牆、開礦墾荒等工作。

而且將犯人做為免費勞動力，不僅可以幫助國家開發，還能減少人力物力的成本，因此古代經常將犯人發配至邊疆，除此之外，將重犯流放到偏遠地區，而且不殺死對方，還可以彰顯皇帝的仁慈，是仁政的體現。