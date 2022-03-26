不少人為了耍帥，因而做出危險行為，稍有不慎都可能喪命。牙買加一名騎士載女伴兜風，期間為了耍帥「翹孤輪」，豈料摩托車瞬間失去平衡，乘坐在後方的女伴不慎落地，之後還在地上翻滾數圈，而騎士連人帶車撞上對向汽車，人也因此飛了出去。

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KINGSTON, Jamaica - Um motoqueiro morreu como resultado de ferimentos recebidos em um acidente de moto ao longo da estrada 'Old Hope Road' em Kingston no domingo. pic.twitter.com/RXOIYKg5ZT — Marcelo Costa (@Marcelo21787971) March 25, 2022

根據《牙買加觀察者報》（Jamaica Observer）報導，牙買加首都京士頓（Kingston）一名騎士載女伴外出，在經過舊希望路（Old Hope Road）路段時，騎士竟未安全行駛，並以「翹孤輪」的方式向前騎，後座女乘客的背包一度要碰到地面，過程非常危險。

而騎士試圖放下前輪時，整輛摩托車竟突然失去平衡，導致他們直衝到對向車道，期間女乘客先是摔下車，之後在馬路上滾了好幾圈，而騎士則是被摩托車拖著往前衝，對向正好有一輛休旅車駛來，一時閃避不及而撞上，男騎士瞬間被拋飛。

驚悚過程全被後方車輛拍下，而這一起事故造成一人死亡、一人受傷，警方並未透露當事者姓名，目前也無法得知休旅車駕駛有無大礙。不少網友表示「台灣也有這種人，拜託車就好好騎，有時還可能害到別人」、「自作孽不可活」、「除了蠢，沒其他形容詞了」、「翹孤輪真的沒有比較帥，還賠上一條性命」。