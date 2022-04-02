外型圓滾滾的海豹，總是做出無厘頭的舉動。日本一名網友至旭山動物園遊玩，在參觀海豹館時，發現3隻海豹竟連在一起，似乎在玩疊疊樂，看起來像是一串「貢丸」，模樣非常可愛，而他也將畫面分享至推特，累積58萬觀看次數。

日本網友@megu_shanko日前至北海道旭山動物園參觀，在觀看海豹的生活區域時，看到一幕神奇畫面，只見3隻海豹以不同的方式連在一起，從上面數來第一隻，用前肢抱住第二隻海豹的背部，而第二隻則是用嘴咬住第三隻，彷彿是一串貢丸。

而海豹之後緩緩往下沉，消失在眾人眼前，讓現場不少人笑翻，原po隨後從另一側觀看，發現3隻海豹竟睡在水族箱底部，模樣非常可愛，而他也將影片被分享至推特後，引發討論。不少網友回應「牠們像是表演完後默默退場，樣子也太可愛了吧！」、「牠們好像卡通《熊熊遇見你》的角色」。

海豹不僅模樣可愛，又時常做出無厘頭動作，也成為水族館裡的明星動物，桃園水族館「Xpark」裡也有一隻海豹，經常睡在岩石縫隙中，讓遊客誤以為牠卡住了，而館方則解釋，其實牠是在休息或睡覺，為了不被水流沖走，因此會利用岩石固定身體，而且海豹換氣後能在水裡待20分鐘，因此不少遊客見狀，常誤以為牠被卡死了。