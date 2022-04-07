香菇、蘑菇等真菌類生物有一部分被人類當作食材烹煮、食用，儘管如此，它們仍因特殊的外型，一直以來都帶給外界神秘的印象。近日英國科學家研究發現，真菌不但會透過菌絲和同伴「對話」，使用的單字甚至多達50個，讓眾人為之驚嘆。

根據《衛報》報導，英國科學家針對4種不同真菌進行觀察，包含金針菇（Enoki）、裂褶菌（Split Gill）、幽靈真菌（Ghost Fungus）以及冬蟲夏草（Caterpillar Fungi），發現它們能夠以菌絲傳遞電磁脈衝的方式，進行個體之間的對話，研究人員目前已經可以從它們的對話當中，辨識出50多個單字。

科學團隊將這次的研究報告，發表在最新一期《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊中，內容指出它們會在某些特殊情況下，和鄰近的同伴傳遞訊息，像是有些以木材為食的真菌，若是菌絲與木材接觸，其發送電磁脈衝的速度會明顯增加，就像是在和附近的同伴們「好康道相報」；若是遇到危險環境時，它們也會傳送特殊訊號，讓同類都可以掌握更多關於環境的資訊。

研究教授安德魯（Andrew Adamatzky）指出，真菌之間的「對話」很有可能是為了保持族群的完整性，功能類似於狼嚎。除此之外，更加神奇的是，這些真菌溝通的過程，和人類神經細胞傳遞訊息的方式十分相似。