英國一名男子因為血液感染造成陰莖壞死斷裂，後來有醫師幫他在左手臂種植一根陰莖，原本計畫2年後就會移植到下體，未料碰到他生病和新冠疫情，導致手術延後，讓這根15公分的陰莖懸掛在他的手臂上長達6年，所幸近日終於「物歸原位」，讓男子非常開心，直言覺得「自己又是個真男人了」。

My penis fell off but it regrew on my arm — now I'm a real man again https://t.co/qE1HQJ6Rgg pic.twitter.com/omi79nz75f — New York Post (@nypost) May 2, 2022

根據《紐約郵報》報導，47歲男子馬爾科姆（Malcolm MacDonald）在2010年因為一場意外導致血液感染，不但腳趾、手指和生殖器呈現發黑狀態，生殖器甚至還壞死斷裂，他回憶當時情況，形容整個過程就像是一場「恐怖電影」，他只能眼睜睜地看著生殖器掉落，再自己撿起丟進垃圾桶。

所幸之後馬爾科姆受到倫敦大學醫學院附設醫院醫師、有著「陰莖重建大師」之稱的拉爾菲（David Ralph）幫助，先從他的大腿上擷取一段血管，並在左手臂種植一根約6英吋（約15.2公分）的仿生陰莖，原本計畫2年後就能將其移植到下體，但先是因為馬爾科姆生病延誤，之後又碰到新冠疫情，讓他只能一直將這根仿生陰莖懸掛在手臂上，長達6年的時間。

馬爾科姆表示，不管天氣多熱他都要穿長袖遮掩，有一次他在超市幫助一名老婦人從高處拿東西時，意外在大庭廣眾之下「露鳥」。所幸近日經過9個小時的手術，終於成功將仿生陰莖移植到下體，讓馬爾科姆相當興奮，直言：「這是我生命的重大轉折」，並說：「我這輩子的運氣一直不太好，但應該只會壞那麼久了，不是嗎？這6年像是一場惡夢，幸好已經結束了」。