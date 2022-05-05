大陸陝西省西安市日前發生一起豬隻攻擊的意外事故，一名71歲王姓老翁準備了一盆滾燙的熱水，打算殺豬，沒想到在宰殺的過程中，老翁突被豬隻踹了一腳，當場摔進熱水中，導致全身65％二度燒燙傷，送醫時一度休克，所幸經過搶救後已經沒有生命危險。

綜合陸媒報導，老翁事後透露，自己在殺豬的過程中被豬踹了一腳，因為沒有站穩，就跌進裝有滾燙熱水的水盆中，「豬跑了，還把我蹬了一下，我就跌進水盆裡去了」。雖然當下老翁立刻將衣服脫掉，並打電話叫救護車，但是因為沒有及時進行任何燒燙傷的處置，造成在等待的過程中，傷勢逐漸惡化。

醫護人員趕抵現場後，立即將老翁送至當地的醫院，然而因為老翁傷勢過於嚴重，該醫院無法處理，因此又緊急轉至西安國際醫學中心醫院，整個過程延誤2個多小時，老翁到院時早已因為傷勢過重而休克。

對此，醫院燒傷與疤痕修復科醫師付德豐表示，老翁經診治後，全身有65％的二度傷燙傷，當下立即進行緊急清創處理，目前暫時沒有生命危險，但仍有部分後遺症，正在病房持續觀察治療中。醫師也提醒，民眾燙傷後不要撕脫衣物，應用冷水沖淋至少30分鐘。